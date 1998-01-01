Российскому дипломату отказали во въезде в Чехию

Представителя МИД РФ не пустили в Чехию после проверки документов в аэропорту Праги. По информации газеты Deník N дипломат, прилетевший в понедельник, 4 марта, оказался в списке нежелательных лиц, якобы политик «зарегистрирован в качестве сотрудничающего с российскими спецслужбами». Россиянину пришлось вернуться в Москву.

Сообщается, что член российской делегации должен был принять участие в заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В посольстве РФ уже прокомментировали этот инцидент, назвав его «недружественным действием» чешской стороны, которое не останется без ответа.

Ранее Пятый канал сообщал, что посол РФ в Великобритании потребовал извинений от британских СМИ за клевету.