Посол РФ в Великобритании ждет извинений от The Mail on Sunday за клевету

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Британское издание утверждает, что Александр Яковенко работал на советские спецслужбы.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Отравление Скрипаля 579

Посол России в Великобритании Александр Яковенко ожидает от британского таблоида The Mail on Sunday официальных извинений за клевету в свой адрес. Российская дипмиссия в Лондоне направила главному редактору этого издания соответствующее письмо, пишет ТАСС.

— Распространенная вашей газетой информация о том, что посол Яковенко, работая в постпредстве России в Нью-Йорке, был выслан за шпионаж, не соответствуют действительности, — говорится в обращении российской дипмиссии.

В письме поясняется, что Яковенко трудился в постпредстве при ООН с 1981 по 1986 год, и после окончания срока командировки покинул США.

— Информация о его высылке является грубой ложью. Учитывая вышеизложенное, посол ждет ваших извинений, — сказано в послании.

Российские дипломаты добавили, что The Mail on Sunday намеренно вводит в заблуждение британскую общественность, утверждая, что Яковенко был якобы награжден госнаградой за «шпионскую деятельность» — дипломат был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Как сообщал Пятый канал, в канун годовщины отравления Скрипалей в Солсбери, помимо очередного вброса британского таблоида, британские депутаты озаботились биографией Яковенко, разглядев в российском после «хитрого оперативника».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобные сообщения откровенными фейками, которые создаются для отвлечения внимания общественности от того, что же на самом деле произошло в Солсбери.

Тема:
Отравление Скрипаля 579
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