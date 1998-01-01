Матвиенко предложила создать новую телепередачу — видео

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Идея прозвучала на встрече спикера Совфеда с участницами конкурса «Лидеры России».

Фото, видео: ТАСС / Терещенко Михаил, Пятый канал

Валентина Матвиенко предложила создать на одном из федеральных телеканалов программу «История успеха», которая рассказывала бы об успешных людях. И начать, по ее мнению, следовало бы с успешных женщин. Идея прозвучала во вторник, 5 марта, на встрече председателя Совета Федерации с участницами всероссийского конкурса «Лидеры России».

По словам Валентины Матвиенко, у нас в стране талантливые люди часто боятся начать новое дело, переехать в другой город, где есть работа. Такая передача поможет многим преодолеть этот страх и будет иметь огромные рейтинги.

— Когда вот эти все передачи о незаконнорожденных детях, об экспертизах генетических, ну уже невозможно, одно и то же. Это унизительно, это некрасиво. Это что мы пропагандируем, что мы показываем? Мы хотим, чтобы у нас больше было лидеров, мы хотим, чтобы у нас больше было успешных людей в стране. На личном примере это очень заразительно. Давайте сделаем такую телепередачу, чтобы было видно, какие у нас талантливые люди, — призвала Валентина Матвиенко.

Спикер Совфеда пообещала ходатайствовать о создании такой телепередачи в администрации президента РФ.

Ранее Пятый канал рассказывал о встрече Валентины Матвиенко с руководителями региональных детских театров.

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