Пародонтит и кариес повышают риск возникновения рака

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Василий Заика
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Высокое количество бактерий в зубном налете провоцирует рост опухоли и могут привести к летальному исходу.

Пародонтит и кариес повышают риск возникновения рака

Фото: Globallookpress.com

Ученые из стоматологического колледжа Колумбийского университета США пришли к выводу, что повышенное содержание фузобактерий в зубном налете неизбежно провоцирует рост опухоли при колоректальном раке, сообщает MedicalXpress.

В ходе эксперимента был выявлен механизм воздействия на опухоль бактерии F. Nucleatum. Новообразование прогрессирует в кишечнике под воздействием белка аннексин А1, выполняющего роль связующего звена между бактерией и раковыми клетками.

По словам ученых, пародонтит и кариес, из-за которых концентрация фузобактерий повышена, являются причиной почти трети случаев возникновения колоректального рака. Как правило, подобного рода опухоли ведут себя более агрессивно и в результате могут привести к летальному исходу.

Американские специалисты отметили, что снижение концентрации фузобактерий и блокирование влияния белка аннексин А1 снижает способность опухоли к росту. Эти исследования, по мнению ученых, помогут упростить выявление и лечение агрессивных видов колоректального рака.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как тревожное состояние влияет на наши зубы.

 

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