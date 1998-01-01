Фото: Рухнувший с крыши снег раздавил машину мэра Якутска

, 18:01 Фото 144

Пресс-секретарь главы города выложил фотографию разбитой иномарки в социальных сетях.

Фото: ТАСС / Лысцева Марина

Якутский градоначальник Сардана Авксентьева на время лишилась служебного автомобиля из-за недобросовестной уборки крыш. Судя по фотографиям в Facebook, упавший на машину пласт снега выбил стекла и оставил глубокую вмятину на крыше автомобиля.

— Слава богу, никто не пострадал. Машина застрахована по КАСКО, ремонтопригодна, — подписал снимок Алексей Толстяков, пресс-секретарь мэра города.

Facebook @Алексей Толстяков

Он также отметил, что незадолго до инцидента исполняющий обязанности главы Якутска Владимир Федоров акцентировал внимание чиновников на состоянии крыш. В администрации просят горожан проявлять осторожность и не пересекать оградительные ленты во время очистки городских кровель от снега.

Ранее Пятый канал рассказывал, как массы снега сносят с мурманских крыш металлические заграждения.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

19:03
Новороссийск остался без света в результате аварии
18:57
Видео: Десятки отремонтированных квартир оказались под водой в Тюмени
18:47
Bugatti представила самый дорогой в мире автомобиль
18:28
«Мама говорит, что мое место на помойке» — дочь Борисовой о семейном конфликте
18:16
По подозрению в употреблении допинга задержаны 60 спортсменов с Запада
18:09
Всеармейский конкурс по водолазному многоборью стартовал в Севастополе
18:01
Фото: Рухнувший с крыши снег раздавил машину мэра Якутска
17:58
Видео: Фазана с прической Дональда Трампа нашли в Петербурге
17:46
«Богиня»: Анастасия Макеева опубликовала откровенные снимки из бассейна
17:36
Комитет Госдумы поддержал поправки в законопроект о фейковых новостях
17:33
Пошли до конца! Защитники животных пытали и убивали браконьеров
17:27
Джонни Депп заявил, что бывшая жена отрезала ему палец водочной бутылкой
17:20
«Лекарство от пресловутой утечки мозгов»: Матвиенко о конкурсе «Лидеры России»
17:13
Бывшая девушка принца Гарри устроила фотосессию в его доме
17:08
Крупнейшая ткацкая фабрика в Сирии наращивает объемы — видео
16:57
Бывшая жена певца Александра Серова рассказала об изменах и избиениях
16:48
Возвращение Гуайдо в Венесуэлу ознаменовалось очередным всплеском беспорядков
16:41
Названа цена самого дорогого букета к Международному женскому дню
16:33
«Шерлок Холмс-3» выйдет на экраны на год позже
16:25
Перебои с электричеством и ДТП — чем метель обернулась для российских регионов

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

4 марта

Видео: Что натворил ураган в Ростове-на-Дону

«Пари Сен-Жермен» — «Манчестер Юнайтед». Где посмотреть матч онлайн 6 марта
«Ювентус» — «Атлетико»: Где посмотреть онлайн футбольный матч 12 марта
«Барселона» — «Лион» — где смотреть онлайн матч Лиги Чемпионов УЕФА 13 марта
«Бавария» — «Ливерпуль». Где посмотреть матч онлайн 13 марта

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Российские телезрители на Страже Отчизны!

Успешная премьера на Пятом канале! 10,1% российских телезрителей в аудитории «Мужчины 45-59», 7,3% — в аудитории «Женщины 45-59», 7,1% среди россиян «18+» смотрели 3 марта премьерный показ боевика «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Цифры дня

Самый жаркий февраль в истории Пятого канала!

В целом за месяц доля Пятого канала в аудитории «Все 18+» составила 7,14%, что является абсолютным рекордом! Россиянам пришлись по душе традиционные детективные предложения канала, премьерные выпуски новых проектов Пятого также нашли отклик в зрительских сердцах!

Для рекламодателей

Пресса о компании

Кто лечит, а кто калечит: смотрите документальный фильм «Вся правда о… частной медицине» на Пятом

В воскресенье, 3 марта, Пятый канал покажет новую серию потребительского расследования «Вся правда о…».

5-tv.ru

Реклама