Фото: Рухнувший с крыши снег раздавил машину мэра Якутска

Якутский градоначальник Сардана Авксентьева на время лишилась служебного автомобиля из-за недобросовестной уборки крыш. Судя по фотографиям в Facebook, упавший на машину пласт снега выбил стекла и оставил глубокую вмятину на крыше автомобиля.

— Слава богу, никто не пострадал. Машина застрахована по КАСКО, ремонтопригодна, — подписал снимок Алексей Толстяков, пресс-секретарь мэра города.

Facebook @Алексей Толстяков

Он также отметил, что незадолго до инцидента исполняющий обязанности главы Якутска Владимир Федоров акцентировал внимание чиновников на состоянии крыш. В администрации просят горожан проявлять осторожность и не пересекать оградительные ленты во время очистки городских кровель от снега.

Ранее Пятый канал рассказывал, как массы снега сносят с мурманских крыш металлические заграждения.