Катя Кищук, пошутившая про съемки в порно, показала новую «рабочую одежду»

Катя Кищук, покинувшая Serebro, опубликовала в Instagram провокационный кадр — она снялась в свитшоте с эмблемой PornHub, назвав это «рабочей формой». Как сообщил сайт Teleprogramma.pro, Кищук однажды уже взбудоражила интернет своим заявлением — она сказала, что пойдет сниматься в порно после ухода из проекта Максима Фаддеева. Instagram @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

Под публикацией экс-солистки Serebro началось буйство — за два дня набралось более двух тысяч комментариев.

— Скиньте как она работает.

— Не старовата для этого бизнеса?

— Вот до чего доводит сотрудничество с Фадеевым.

— Возвращайся в Serebro, пожалуйста.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Кищук покинула группу, оставив Фадееву Instagram-аккаунт с миллионом подписчиков.