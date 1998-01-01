Видео: Катя Кищук покинула SEREBRO, Фадеева и миллионный аккаунт

Катя Кищук объявила в понедельник, 25 февраля, о своем уходе от Макса Фадеева и его продюсерской группы MALFA. Группу SEREBRO певице, проработавшей в коллективе три года, пришлось покинуть после анонсированного Фадеевым полного обновления состава. Правда, продюсер обещал, что несмотря на это MALFA продолжит работу со всеми бывшими участницами группы, однако по какой-то причине обещание не сдержал. Многие считают, что именно он выгнал певицу. Более того, Кищук пришлось покинуть не только группу, но и свой аккаунт в Instagram, у которого был миллион подписчиков. Певица удалила в нем все записи, оставив только одну — прощальную.

— Дорогие друзья, спасибо всем, кто следил за мной, за этим профилем все это время, пока я была в группе SEREBRO. Это было замечательное время в моей жизни! И я очень верю в то, что впереди много ярких событий и дальше будет только лучше. Вы уже знаете, что состав группы полностью обновился и я больше не являюсь ее участницей. Я больше не являюсь артистом MALFA, — написала Екатерина, добавив, что обожает эту компанию и она остается ее семьей.

Кищук также просит подписчиков не обижать новых участниц группы SEREBRO и поддержать их.

— Сначала они покажут себя, а потом уже будете судить. Эту страницу я отдаю им — здесь будет их общее комьюнити, — написала певица.

instagram.com/kk_serebroofficial

Как ранее сообщал Пятый канал, осенью 2018 года о своем решении уйти из SEREBRO объявила Ольга Серябкина. Она сообщила, что начинает сольную карьеру под фадеевским лейблом MALFA. А вскоре продюсер решил полностью обновить состав коллектива и объявил кастинг, который вызвал массу критики в соцсетях, поскольку показался многим похожим на отбор стриптизерш. Первое выступление обновленного коллектива, которое состоялось в День всех влюбленных, 14 февраля, тоже понравилось далеко не всем.