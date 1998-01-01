Комитет Госдумы поддержал поправки в законопроект о фейковых новостях

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В доработанном варианте документа СМИ предлагается так называемое право на ошибку.

Фото: Globallookpress.com

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи во вторник, 5 марта, рекомендовал к принятию поправки в законопроект о фейковых новостях, передает Интерфакс.

Изначально документ предусматривал возможность прокурору и его заместителям потребовать блокировку ресурсов, распространяющих недостоверную информацию, которая имеет тяжкие последствия.

Однако потом авторы документа предложили уточнить список этих последствий. В частности, это коснется недостоверной информации, которая создает угрозу причинения вреда, жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и безопасности, либо угрозу создания помех функционированию или прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики промышленности или связи.

Кроме того, для СМИ предлагается так называемое право на ошибку — в случае нарушения закона можно будет незамедлительно удалить информацию после обращения Роскомнадзора, и таким образом избежать блокировки.

Как сообщал Пятый канал, в январе правительство поддержало проекты законов о фейках и об оскорблении государства. Суть первоначального проекта о блокировке фейковых новостей заключалась в том, чтобы приравнять распространение недостоверной информации в СМИ и интернете к административному нарушению. В составлении проекта об оскорбительных высказываниях в отношении государства предлагалось прописать в статье КоАП «мелкое хулиганство» ответственность за распространение в интернете материалов, выражающих неуважение к обществу, официальным государственным символам, Конституции и органам власти.

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