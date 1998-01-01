Комитет Госдумы поддержал поправки в законопроект о фейковых новостях

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи во вторник, 5 марта, рекомендовал к принятию поправки в законопроект о фейковых новостях, передает Интерфакс.

Изначально документ предусматривал возможность прокурору и его заместителям потребовать блокировку ресурсов, распространяющих недостоверную информацию, которая имеет тяжкие последствия.

Однако потом авторы документа предложили уточнить список этих последствий. В частности, это коснется недостоверной информации, которая создает угрозу причинения вреда, жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и безопасности, либо угрозу создания помех функционированию или прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики промышленности или связи .

Кроме того, для СМИ предлагается так называемое право на ошибку — в случае нарушения закона можно будет незамедлительно удалить информацию после обращения Роскомнадзора, и таким образом избежать блокировки.