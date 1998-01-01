Комитет Госдумы поддержал поправки в законопроект о фейковых новостях

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи во вторник, 5 марта, рекомендовал к принятию поправки в законопроект о фейковых новостях, передает Интерфакс.
Изначально документ предусматривал возможность прокурору и его заместителям потребовать блокировку ресурсов, распространяющих недостоверную информацию, которая имеет тяжкие последствия.
Однако потом авторы документа предложили уточнить список этих последствий. В частности, это коснется недостоверной информации, которая создает
Кроме того, для СМИ предлагается так называемое право на ошибку — в случае нарушения закона можно будет незамедлительно удалить информацию после обращения Роскомнадзора, и таким образом избежать блокировки.
Как сообщал Пятый канал, в январе правительство поддержало проекты законов о фейках и об оскорблении государства. Суть первоначального проекта о блокировке фейковых новостей заключалась в том, чтобы приравнять распространение недостоверной информации в СМИ и интернете к административному нарушению. В составлении проекта об оскорбительных высказываниях в отношении государства предлагалось прописать в статье КоАП «мелкое хулиганство»