Спутник засек местонахождение «подводной лодки Гитлера» — видео

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Американский блогер уверен, что во льдах Антарктики сохранилась субмарина, на которой фюрер добрался до секретной военной базы.

Фото, видео: REUTERS, YouTube / MrMBB333

Затонувшая подлодка Третьего рейха попала на карты онлайн-сервиса Google Earth. Так считают конспирологи, которые сравнили снимки из космоса с макетами различных кораблей.

Интернет-пользователь под ником MrMBB333 отмечает сходство таинственного объекта во льдах с немецкой субмариной времен Второй мировой войны. Якобы с ее помощью Адольф Гитлер сумел эвакуироваться из Германии.

Если посмотреть на верхнюю часть, то можно заметить нечто окрашенное в серебристый цвет. Структура этого предмета создана искусственным путем. Не могу утверждать, что это подводная лодка, но очень похоже, — приводит его слова телеканал «360».

Видеодоказательство этой теории появилось на сервисе YouTube 1 марта и уже набрало почти 90 тысяч просмотров.

Ранее Пятый канал сообщал, что известный американский конспиролог озвучил новую дату конца света.

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