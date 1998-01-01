Затонувшая подлодка Третьего рейха попала на карты онлайн-сервиса Google Earth. Так считают конспирологи, которые сравнили снимки из космоса с макетами различных кораблей.

Интернет-пользователь под ником MrMBB333 отмечает сходство таинственного объекта во льдах с немецкой субмариной времен Второй мировой войны. Якобы с ее помощью Адольф Гитлер сумел эвакуироваться из Германии.

— Если посмотреть на верхнюю часть, то можно заметить нечто окрашенное в серебристый цвет. Структура этого предмета создана искусственным путем. Не могу утверждать, что это подводная лодка, но очень похоже, — приводит его слова телеканал «360».

Видеодоказательство этой теории появилось на сервисе YouTube 1 марта и уже набрало почти 90 тысяч просмотров.

Ранее Пятый канал сообщал, что известный американский конспиролог озвучил новую дату конца света.