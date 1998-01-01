Известный американский конспиролог озвучил новую дату конца света

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Согласно «расшифрованному пророчеству», грядет череда катастрофических событий, которая и приведет к Апокалипсису.

Фото: www.globallookpress.com

Дэвид Монтейн, который в сообщениях ряда СМИ упоминается как ученый-конспиролог, смог «разгадать» очередное древнее пророчество. Специалист изучил древние послания и пришел к выводу, что 21 декабря 2019 года на Земле под влиянием других планет произойдет целый ряд катастрофических событий, сообщает MK.RU.

По мнению Монтейна, начавшиеся землетрясения, цунами, извержения вулканов и разного рода техногенные катастрофы послужат причиной разрушения мегаполисов. Как отмечается, такое расположение небесных тел происходит раз в несколько тысяч лет.

Некоторые профессиональные ученые, в свою очередь, допускают, что население планеты ожидают неблагоприятные последствия глобального потепления. Но, по их утверждению, влияние других планет и звезд никоим образом не в силах повлиять на события подобного рода.

Ранее Пятый канал сообщал, что таинственный предсказатель из США Аристилл назвал новую дату Конца света, который, впрочем, никто из ныне живущих людей не увидит.

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