Новороссийск остался без света в результате аварии

Новороссийск практически полностью остался без электроснабжения во вторник, 5 марта, в результате аварии на подстанции. Как стало известно Пятому каналу, отключение электричества произошло в 17.00 по московскому времени во всех районах города.

В городе образовались огромные пробки из-за неработающих светофоров. Остановлена работа электротранспорта и некоторых крупных предприятий.

— В зону отключения попали 124 тысячи человек и 36 социально-значимых объектов. В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы и работы по переподключению потребителей. Ситуация находится под контролем, — заявила сотрудник пресс-службы МЧС по Краснодарскому краю Юлия Наумова.

Ранее Пятый канал сообщал, что ураганный ветер оставил без света горные села Дагестана. Отключение электричества произошло в более чем ста населенных пунктах кавказской республики.