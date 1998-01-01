Ураганный ветер оставил без света горные села Дагестана

, 6:59 Эфирная новость 47

Отключение электричества из-за сильного ветра произошло в более чем ста населенных пунктов кавказской республики.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Тема:
Погода 3616

В Дагестане из-за метели и ураганного ветра, скорость которого достигает 25 метров в секунду, остались без света более ста горных сел. Самая сложная ситуация в горных районах на севере республики. Массовые отключения также в пригородах Махачкалы. Согласно прогнозам неблагоприятная погода сохранится в течение суток.

Метель вторые сутки испытывает на прочность и жителей Поволжья. Ураганный ветер стал причиной десятков автомобильных аварий на дорогах. Федеральные трассы закрыты в Татарстане, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях.

Ранее Пятый канал сообщал, что наступление климатической весны и стойкий переход температуры воздуха на территории страны через ноль ожидается ближе к 27 марта.

Тема:
Погода 3616
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