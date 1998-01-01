Forbes назвал Леонида Михельсона самым богатым человеком в России

Журнал Forbes назвал самым богатым человеком в России основателя нефтегазовой компании «Новатэк» Леонида Михельсона. Его состояние оценивается в 24 миллиарда долларов. Свежий рейтинг богатейших людей планеты издание опубликовало во вторник, 5 марта. В общемировом списке миллиардер Михельсон расположился на 32 строчке.

Владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, возглавлявший российский рейтинг ранее, сдвинулся на второе место, его состояние составляет 21,3 миллиарда долларов. На третьей строчке глава «Лукойла» Вагит Алекперов с 20,7 миллиарда долларов, который обошел главу совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова (20,5 миллиарда долларов, четвертое место).

Как ранее сообщал Пятый канал, во главе рейтинга богатейших людей мира второй год подряд остается глава Amazon Джефф Безос, его активы оценивают в 131 миллиард долларов. На второй строчке с большим отрывом — бывший лидер, один из создателей Mircosoft Билл Гейтс с 96,5 миллиарда долларов. На третьей — глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (82,5 миллиарда долларов).