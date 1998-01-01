Российские банки продолжат снижать ставки по ипотеке. И особое внимание должны уделить семьям, которые имеют право на льготы. Этот вопрос Владимир Путин обсудил сегодня в Кремле с главой ВТБ Андреем Костиным.

— Для семьи, которая имеет двоих и более детей, льготная ставка 6%, все остальное субсидируется государством. Здесь очень важно, чтобы и ваш банк, и другие финансовые учреждения страны давали именно чистую процентную ставку 6% и ничего сверху не накручивали, никаких навязанных услуг чтобы не было, это принципиально, — подчеркнул Владимир Путин.

Андрей Костин подчеркнул: банки готовы выполнить поставленную президентом задачу предоставить гражданам максимально дешевые кредиты и постепенно снизить ипотеку до 8% годовых — для всех. Пока эта цифра в среднем около 10%.

Ранее Пятый канал сообщал, что к середине этого года инфляция в России снизится до 4%. Об этом Владимиру Путину на рабочей встрече в Кремле 4 марта доложила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.