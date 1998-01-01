Набиуллина: Инфляция в России к середине года снизится до 4% — видео

, 22:33 Эфирная новость 14

Глава Центробанка доложила об экономических показателях Владимиру Путину.

Фото, видео: Пятый канал

Инфляция в России к середине этого года снизится до 4%. Об этом Владимиру Путину 4 марта доложила глава Центробанка на рабочей встрече в Кремле. По словам Эльвиры Набиуллиной, сейчас уровень инфляции составляет около 5%. Это выше целевой отметки — сказываются временные и разовые факторы. Но уже ближе к лету цифры вернутся к прежним показателям.

— Мы говорили в конце прошлого года, когда обсуждали все эти меры, связанные с реализацией планов по нацпроектам, когда принималось решение о НДС. Это было неизбежно, мы говорили об этом. Важно только, как я в Послании сказал, чтобы мы удержали реализацию тех планов по стабилизации ситуации, — сказал Владимир Путин.

— Это действительно очень важно, потому что, когда снижается инфляция, постепенно снижаются ставки по кредитам. Это важно для второй задачи, по развитию ипотеки, — согласилась Набиуллина.

— И ипотеки, и вообще оживлению производства, — добавил президент.

Глава Центробанка подчеркнула: в 2018 новые выдачи по ипотеке выросли практически на 50% и составили три триллиона рублей. Дальнейшему развитию кредитования, по словам Набиуллиной, помогут новые инструменты, в том числе — ипотечные каникулы.

Ранее специалисты из Финансового университета при правительстве России прогнозировали, что заработная плата россиян в 2019 году увеличится в среднем на 4%, однако инфляция замедлит рост реальных доходов.

Читайте также

Подпишитесь на нашу Facebook страницу!Свежие международные и российские новости
на нашей странице в Facebook

Последние новости

22:56
Сила есть, ума не надо: За что охранник избил детей в «Пятерочке» — репортаж
22:45
Беглов наградил в Петербурге победительниц конкурса «Женщина года»
22:33
Набиуллина: Инфляция в России к середине года снизится до 4% — видео
22:23
Трамп продлил на год антироссийские санкции
22:16
Дитя Универсиады и другие достижения второго дня состязаний — репортаж
22:01
Видео: Почему Россия приостановила действие ДРСМД с США
21:53
Кремль обеспокоен судьбой косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье
21:41
Звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» скончался в США
21:36
В Госдуму внесен законопроект о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума
21:29
«Роскосмос» уволит сотрудника, обозвавшего жителей хрущевок «скотобазой»
21:19
Гуайдо вернулся в Венесуэлу после указания Болтона
21:07
Страшные поверья и приметы масленичной недели
20:59
Джабаров: РФ зеркально ответит на размещение запрещенных ДРСМД ракет в Европе
20:55
Видео: Пенсионерку, замерзшую насмерть, односельчане не пускали погреться
20:49
Одноклассники в поиске российских молодых музыкальных талантов
20:43
Смерть солиста The Prodigy Кита Флинта связали с «проклятием Рэмзи»
20:31
Звезда «Игры престолов» установил новый мировой рекорд, подняв 474 килограмма
20:20
В ДНР утверждают, что СБУ похитила бывшую ополченку
20:07
Реставраторы рассказали о состоянии картины Куинджи после похищения
19:59
Видео: Что натворил ураган в Ростове-на-Дону

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Долгожданная премьера на Пятом канале! 3 марта в эфир выходит остросюжетный многосерийный фильм «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Цифры дня

Самый жаркий февраль в истории Пятого канала!

В целом за месяц доля Пятого канала в аудитории «Все 18+» составила 7,14%, что является абсолютным рекордом! Россиянам пришлись по душе традиционные детективные предложения канала, премьерные выпуски новых проектов Пятого также нашли отклик в зрительских сердцах!

Для рекламодателей

Пресса о компании

Премьера сериала «Стражи Отчизны» состоится 3 марта 2019 года

Российский кинематограф не перестает радовать отечественных телезрителей созданием сериалов различного жанра, тематики и сюжетной линии. На этот раз насладиться просмотром предстоит любителям кинолент детективного жанра с элементами боевика.

5-tv.ru

Пресса о компании

Родина может спать спокойно: на Пятом выходит сериал «Стражи Отчизны»

В воскресенье, 3 марта, Пятый канал готовит премьеру — захватывающий многосерийный фильм о работе секретного подразделения «спящих агентов».

5-tv.ru