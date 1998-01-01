Инфляция в России к середине этого года снизится до 4%. Об этом Владимиру Путину 4 марта доложила глава Центробанка на рабочей встрече в Кремле. По словам Эльвиры Набиуллиной, сейчас уровень инфляции составляет около 5%. Это выше целевой отметки — сказываются временные и разовые факторы. Но уже ближе к лету цифры вернутся к прежним показателям.

— Мы говорили в конце прошлого года, когда обсуждали все эти меры, связанные с реализацией планов по нацпроектам, когда принималось решение о НДС. Это было неизбежно, мы говорили об этом. Важно только, как я в Послании сказал, чтобы мы удержали реализацию тех планов по стабилизации ситуации, — сказал Владимир Путин.

— Это действительно очень важно, потому что, когда снижается инфляция, постепенно снижаются ставки по кредитам. Это важно для второй задачи, по развитию ипотеки, — согласилась Набиуллина.

— И ипотеки, и вообще оживлению производства, — добавил президент.

Глава Центробанка подчеркнула: в 2018 новые выдачи по ипотеке выросли практически на 50% и составили три триллиона рублей. Дальнейшему развитию кредитования, по словам Набиуллиной, помогут новые инструменты, в том числе — ипотечные каникулы.

Ранее специалисты из Финансового университета при правительстве России прогнозировали, что заработная плата россиян в 2019 году увеличится в среднем на 4%, однако инфляция замедлит рост реальных доходов.