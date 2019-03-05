Божена Рынска после возвращения из Испании угодила в московскую клинику

Вдова бизнесмена Игоря Малашенко Божена Рынска по возвращению из Испании, где свел счеты с жизнью ее супруг, попала в одну из московских клиник. Об этом рассказала родственница журналистки Нина Костикова.

Женщина отказалась уточнить подробности состояния здоровья Рынски, отметив лишь, что та «плохо себя чувствует» и находится «под постоянным контролем врачей».

— Пока, к сожалению, ничего хорошего сказать не могу, — рассказала она «Московскому комсомольцу».

Костикова добавила, что вдова лежит в палате без телефона, «потому что невозможно, когда человек в жестком депрессивном состоянии начинает обороняться и что-то писать в сеть, а обороняться ей приходится».

По словам Костиковой, пока испанские власти тело Малашенко не выдают, но для его погребения уже выделено место на Троекуровском кладбище столицы.

Касательно завещания Малашенко она сказала: «Не считаю возможности давать комментарии».

Как сообщал Пятый канал, после смерти мужа Рынска попала в больницу в Испании, после чего намекнула, что пережила клиническую смерть.