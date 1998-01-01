«Я там ничего не увидела»: Рынска намекнула на пережитую клиническую смерть

Вдова медиаменеджера, одного из основателей НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска намекнула на пережитую клиническую смерть. Вскоре после смерти супруга в Испании женщина была госпитализирована, и несколько дней о состоянии ее здоровья известий не было.

— К сожалению, там, за чертой, ничего нет. Наши надежды там увидеться с любимыми всего лишь самоутешительные выдумки. Я там ничего не увидела , — написала она в Facebook.

Twitter @bozhena.rynska

Подписчики бывшей московской светской львицы тут же сделали свои выводы.

— Божена, у меня была клиническая смерть. Там не пустота, там определенно есть жизнь, — написала одна и подписчиц.

— Вам еще рано туда. Держитесь, — написала другая.

Однако нашлись и скептики.

— Вы не совсем правы. Я там тоже побывал. Что-то точно есть. Не хватило времени осмотреться — вернулся быстро, — написал интернет-пользователь.

— Вы просто там не были. И слава Богу! — усомнился другой.

Ранее родственница Божены Нина Костикова сообщила, что журналистка совсем не встает с кровати, и попросила о помощи в надежде, что кто-то сможет предоставить ей санитарный самолет для ее транспортировки из Испании.

Костикова также отметила, что блогер винит в смерти мужа его бывшую жену Елену Пивоварову, которая незадолго до трагического события по ее словам безосновательно обвиняла в растрате денег, хотя большую часть своего состояния Малашенко тратил именно на нее.

Ранее Пятый канал сообщал, что один из основателей телеканала НТВ Игорь Малашенко был найден мертвым в своем доме в Испании 25 февраля. После смерти супруга Рынска завила о возможной насильственной гибели Малашенко.