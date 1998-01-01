В МЧС рассказали, как житель Керчи оказался в каменной ловушке на 4 дня

Исполняющий обязанности руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым Антон Охрименко рассказал в интервью Пятому каналу, как житель Керчи провел четыре дня в плену каменоломни. Мужчина находился на глубине около двух метров без еды, без света и без связи.

— 1 марта он шел по тропе возле кладбища и случайно провалился под землю. Выбраться обратно не смог. Искал выход и потерялся на четыре дня. У него ничего при себе не было. Женщина, у нее дом над каменоломней, услышала крики о помощи и вызвала спасателей. Служба приехала, нашли вход, быстро вывели его, передали скорой помощи. Его осмотрели и отпустили домой, — рассказал Антон Охрименко.

МЧС России

Ранее Пятый канал сообщал, что заблудившийся в лесу нижегородец стал инвалидом из-за бездействия служб спасения.