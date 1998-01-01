Видео: Актрисы в образах Маркл и Миддлтон оттаскали друг друга за волосы

Многочисленные публикации в прессе о возможном открытом конфликте между королевскими особами Меган Маркл и Кейт Миддлтон, к которым приковано внимание всего мира, натолкнули известную британскую художницу и фотографа Элисон Джексон на творческое воплощение этого «противостояния».

Женщина сняла постановочное видео, на котором актрисы в образах венценосных особ якобы дерутся, таскают друг друга за волосы, пытаются нанести удары по лицу.

Правда, актрисы на видео не очень-то и стараются, их драка выглядит скорее жалкой пародией на то, как неистовы могут быть женщины в ярости.

Как сообщал Пятый канал, ранее королевский эксперт опроверг слухи о конфликте между Меган Маркл и Кейт Миддлтон.