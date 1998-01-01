Королевский эксперт опроверг слухи о конфликте между Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Принц Уильям начал заранее готовиться к престолу на случай смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Его супруга Кейт Миддлтон также должна соответствовать новой роли. Об этом рассказала придворный эксперт Мелани Бромли.

— Как ни печально это звучит, королеве уже 92 года, и это означает, что нам стоит ожидать больших перемен в ближайшие 10-15 лет. Все готовятся к этому, — приводит слова журналистки Дни.ру.

Герцог Кембрижский занимает второе место в порядке наследования престола после своего 70-летнего отца. А вот вероятность того, что принц Гарри или его дети от брака с Меган Маркл займут престол — крайне невелика. Перед этой семьей стоят совершенно другие задачи, отмечает Бромли. При этом она опровергает слухи о конфликте между герцогинями.

— Мысль, что Кейт Миддлтон не смогла принять супругу принца Гарри, кажется невероятной. Ведь единственный человек, который может понять, через что проходит бывшая актриса, — это герцогиня Кембриджская. Слухи о том, что Меган Маркл стала членом семьи и стала указывать окружающим, как следует вести себя, также абсолютно немыслимы, — заключила эксперт.

Ранее Пятый канал сообщал, что принц Чарльз может стать королем уже в 2019 году.