Королевский эксперт опроверг слухи о конфликте между Меган Маркл и Кейт Миддлтон

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Британская журналистка Мелани Бромли рассказала о «больших переменах» в монаршей семье, которые произойдут после смерти Елизаветы II.

Фото: Instagram @kensingtonroyal

Принц Уильям начал заранее готовиться к престолу на случай смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Его супруга Кейт Миддлтон также должна соответствовать новой роли. Об этом рассказала придворный эксперт Мелани Бромли.

Как ни печально это звучит, королеве уже 92 года, и это означает, что нам стоит ожидать больших перемен в ближайшие 10-15 лет. Все готовятся к этому, — приводит слова журналистки Дни.ру.

Герцог Кембрижский занимает второе место в порядке наследования престола после своего 70-летнего отца. А вот вероятность того, что принц Гарри или его дети от брака с Меган Маркл займут престол — крайне невелика. Перед этой семьей стоят совершенно другие задачи, отмечает Бромли. При этом она опровергает слухи о конфликте между герцогинями.

— Мысль, что Кейт Миддлтон не смогла принять супругу принца Гарри, кажется невероятной. Ведь единственный человек, который может понять, через что проходит бывшая актриса, — это герцогиня Кембриджская. Слухи о том, что Меган Маркл стала членом семьи и стала указывать окружающим, как следует вести себя, также абсолютно немыслимы, — заключила эксперт.

Ранее Пятый канал сообщал, что принц Чарльз может стать королем уже в 2019 году.

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