В рекламе лекарства с участием Киркорова нашли нарушения

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила нарушения в рекламе препарата от боли в горле с участием народного артиста России Филиппа Киркорова, сообщается на сайте ведомства.
Комиссия ФАС установила, что рекламный ролик нарушил сразу несколько пунктов закона «О рекламе». В частности, в нем присутствует некорректное сравнение препарата с другими лекарствами, а также гарантия положительного действия.
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В рекламе спрея от боли в горле Киркоров предстал в образе снежного короля и перепел нашумевший хит «Цвет настроения синий» — «Цвет заражения синий».
Многие поклонники звезды отечественной эстрады упрекнули его в желании заработать.
Ранее Пятый канал рассказывал, как Киркорову пришлось извиняться за скандальную песню «Ибица» с Николаем Басковым.