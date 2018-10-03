В рекламе лекарства с участием Киркорова нашли нарушения

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила нарушения в рекламе препарата от боли в горле с участием народного артиста России Филиппа Киркорова, сообщается на сайте ведомства.

Комиссия ФАС установила, что рекламный ролик нарушил сразу несколько пунктов закона «О рекламе». В частности, в нем присутствует некорректное сравнение препарата с другими лекарствами, а также гарантия положительного действия.

— Указание на его превосходство над другими препаратами является некорректным и вводит потребителей в заблуждение относительно такого превосходства, что нарушает Закон о рекламе. Из рекламы также следует, что боль в горле, возникшая у ее героев, устраняется после применения лекарственного препарата , — говорится в сообщении ФАС.

В рекламе спрея от боли в горле Киркоров предстал в образе снежного короля и перепел нашумевший хит «Цвет настроения синий» — «Цвет заражения синий».

Многие поклонники звезды отечественной эстрады упрекнули его в желании заработать.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Киркорову пришлось извиняться за скандальную песню «Ибица» с Николаем Басковым.