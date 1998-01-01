«Адмирал Горшков» во главе отряда ВМФ вошел в Ла-Манш

Фрегат Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» во главе группы кораблей ВМФ приступил к проходу пролива Ла-Манш, сообщает «Экономика сегодня».

В отряд также входят судно материально-технического обеспечения «Эльбрус», морской танкер «Кама» и спасательный буксир «Николай Чикер». Проход Ла-Манша начался после отработки кораблями ВМФ задач в заливе Мори Ферт на севере Шотландии.

В конце февраля фрегат «Адмирал Горшков» впервые повел группу российских кораблей в дальний поход. Ближайшие месяцы моряки Северного флота будут выполнять задачи в различных точках Мирового океана.