Видео: Жертвами массовой аварии в Свердловской области стали два человека

Массовое ДТП произошло 6 марта в Свердловской области.
Там на трассе фура вылетела на встречную полосу и протаранила три иномарки. В результате сильного удара машины превратились в груду металла.
Два человека погибли на месте. Водитель грузовика получил травмы и был доставлен в больницу.
По предварительной версии, причиной аварии стало оторвавшееся колеса грузовика. В результате этого многотонная фура потеряла управление.
Ранее Пятый канал публиковал видео столкновения семи автомобилей в Петербурге.