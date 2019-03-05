Фото: «Русская Кардашьян» показала свои роскошные формы без фотошопа

«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко не перестает радовать своих поклонников снимками, на которых прекрасно видны ее роскошные формы. Новые соблазнительные фото появились на странице модели в Instagram.
На фотографиях Анастасия позирует в белоснежном купальнике на песчаном пляже на фоне пальм. На одном из снимков девушка появилась в профиль, на другом — в анфас в полный рост.
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— Доброе утро, — подписала публикацию Квитко. Новый пост незамедлительно вызвал волну восторженных отзывов.
— Симпатичная девушка!
— Твоя красота сияет. Ты уникальна!
— Прелестная фигура, — пестрят комплиментами комментарии.
Впрочем, публикация пришлась по душе не всем. Некоторые фоловеры обвинили модель в неумении подбирать белье по размеру — верх купальника так и не смог вместить в себя пышный бюст Анастасии. Впрочем, не исключено, что «горячую» особенность гардероба девушка допустила намеренно — грудью «Русская Кардашьян» очень гордится. Анастасия Квитко даже публиковала видео, на котором эта часть ее тела была в центре внимания.