Видео: «Русская Кардашьян» похвасталась гигантской грудью

Модель Анастасия Квитко, более известная как «русская Кардашьян», в очередной раз сводит с ума поклонников. 24-летняя знаменитость опубликовала в разделе Stories своей страницы в Instagram видео, где она демонстрирует роскошный бюст.

На кадрах девушка восседает на кровати и переводит объектив камеры телефона со своего томного лица на объемные прелести.

Анастасия Квитко родилась в Калининграде, но прославилась в сети уже после переезда в США. Большую часть времени она проводит в Майами, где круглый год может демонстрировать воздыхателям свою роскошную фигуру.

Ранее Пятый канал сообщал, что «русская Кардашьян» устроила горячую фотосессию на пляже. Анастасия Квитко побаловала поклонников шикарными формами в купальнике.