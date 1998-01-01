Шесть человек, погибших в результате страшного ДТП в Ставропольском крае были гражданами Азербайджана, сообщает Интерфакс. Авария произошла ранним утром 6 марта — на трассе «Кавказ» столкнулись грузовой «ЗИЛ» и автобус Mercedes.

Установлено, что микроавтобус следовал из Азербайджана в Москву, от лобового столкновения на месте погибли шесть человек, еще пятеро получили травмы и доставлены в больницу города Невинномысска.

Начальник ГИБДД по Ставропольскому краю полковник Алексей Сафонов уточняет — вероятной причиной смертельного ДТП стала усталость одного из водителей от недостатка сна. В связи с этим дорожная полиция призывает водителей, долго находящихся в пути — в случае недомогания и усталости отдохните, не подвергайте опасности свою жизнь и других участников дорожного движения. Кроме того, полковник Сафонов отмечает, что на указанном участке трассы отсутствовал разделительный трос, что позволило одной из машин выехать на встречную полосу.

Ранее Пятый канал рассказывал о массовой аварии в Свердловской области.