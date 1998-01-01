«Статус позволяет»: Собчак благословили на роман с Богомоловым

Пересуды вокруг личной жизни теледивы Ксении Собчак не утихают уже многие месяцы. Женщине приписывают роман со скандально прославившимся режиссером Константином Богомоловым и осуждают за то, что Ксения своими руками разрушила брак с Максимом Виторганом. Однако винить Собчак за расставание с бывшим супругом склонны не все. Так, по мнению экс-участницы «Дома-2» фотомодели Леры Фрост, в разрыве никогда нельзя обвинять только одну сторону.

— От хороших мужчин женщины не уходят. Я сама с этим неоднократно сталкивалась и всегда уходила первой. Если бы все было хорошо, отношения не треснули бы по швам, — заявила девушка.

По поводу нового, возможно, близкого друга Собчак модель заявила, что теледива имеет полное право строить свое счастье с любым мужчиной на свой вкус. Поэтому и предполагаемый роман Собчак и Богомолова звезда телестройки буквально благословила.

— Что касается слухов о связи Собчак и Богомолова, скажу так: Ксения Анатольевна может себе позволить делать все, что хочет, спать и встречаться, с кем хочет. Статус позволяет. Да и вообще красивые и умные женщины редко остаются одни, поэтому слухов вокруг них всегда целая уйма, — цитирует Леру Фрост издание «Дни.ру».

Как сообщал ранее Пятый канал, слухи о романе Ксении Собчак и Константина Богомолова поползли после громкого скандала с участием режиссера и экс-возлюбленного Ксении Максима Виторгана. Максим застал свою супругу во время встречи с другом в кафе, после чего устроил драку.