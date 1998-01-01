Тотальный игнор и пессимизм: Как Собчак и Виторган переживают расставание

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Супруги были вместе на премьере фильма «Юморист», однако своим поведением поклонникам явно дали понять, что ждать развода осталось недолго.

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Известная российская ведущая Ксения Собчак и актер Максим Виторган дали фанатам почву для новых слухов о грядущем разводе. Супруги пришли на премьеру фильма «Юморист» порознь и в течение вечера старались всячески избегать друг друга. В то время, когда теледива, как простой корреспондент, брала интервью у гостей мероприятия, артист позировал на красной дорожке и общался с журналистами.

Впрочем, попытки Собчак окунуться в работу интервьюера закончились не совсем удачно. Беседовать со звездой многие отказывались, и не привыкшая к отказам ведущая решила отыграться на своих коллегах. Она натравила на навязчивых журналистов охрану и покинула мероприятие. На помощь жене Максим Виторган не пришел.

В отличие от своей супруги, актер благосклонно отнесся к прессе и ответил на несколько вопросов папарацци. Конечно, комментировать развод он не стал, однако своими словами дал ясно понять, что смотрит на жизнь довольно пессимистично. Артист поделился с журналистами своими рассуждениями об одиночестве.

— По большому счету, вы никому не нужны, и вам никто не нужен. Это данность. Меня много что может расстроить. Я вообще пессимист, — цитирует Виторгана «Starhit».

Вдобавок ко всему актер признался, что тяжело сходится с людьми. Чтобы отвлечься от грустных мыслей, он с головой ушел в работу. Все свободное время артист проводит в театре, где работает над новой постановкой. 

Поведение пары на светском рауте не оставило у поклонников сомнений: развод в скором времени состоится. Масло в огонь подлил еще и тот факт, что Виторган совсем перестал носить на пальце обручальное кольцо.

В окружении звездной пары уверены: Виторган уйдет из дома с одним чемоданом, как никак у него две квартиры в Москве и автомобиль — делить имущество ни к чему. Что касается недвижимости Собчак, то в ее собственности находятся две квартиры в столице, одна в Санкт-Петербурге, а также участок земли и дом на Рублевке площадью 350 квадратных метров. Кроме этого, у светской львицы есть восемь нежилых помещений и автомобиль класса люкс. Она явно преуспела больше.

Единственным поводом для споров может стать сын Собчак и Виторгана — Платон. Однако это не первый случай, когда актеру придется оставлять малыша на попечение матери. От первого брака у него уже есть двое детей. Артист признается: он не всегда был образцовым отцом, тем не менее ради благополучия детей готов отдать все. Главное — счастье наследников. Ведущая, в свою очередь, в последнее время стала больше уделять времени ребенку: вместе с ним она гуляет по городу и посещает музеи, о чем рассказывает своим подписчикам в Instagram. 

Ранее Пятый канал сообщал о слухах, что Ксения Собчак и виновник раздоров Константин Богомолов вот-вот объявят себя парой.

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