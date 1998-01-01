Видеокамеры перед зданием городской администрацией Белгорода засняли шокирующие кадры — местный житель Владимир Смоляков устроил акцию протеста, в ходе которой поджог себя.

К счастью, Смолякова успели потушить подоспевшие полицейские. Перед отправкой в реанимацию правоохранители пообщались с Владимиром — оказалось, что он таким опасным способом пытался привлечь внимание к своим проблемам. Смоляков — сирота и он якобы никак не мог получить от государства положенное по закону льготное жилье. Не найдя иных способов добиться справедливости, он пришел к зданию городской администрации и устроил эту акцию.

Сейчас Смоляков находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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