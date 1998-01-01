Видео: Объекты Универсиады стали рекордсменами России

Сразу три национальных рекорда зафиксировано в Красноярске, где в эти дни проходит Зимняя Универсиада. Представители Книги рекордов России установили, что в сибирском городе подсветка жилого комплекса по соседству с ледовым комплексом, где прошла церемония открытия игр, не имеет аналогов в стране. Сразу 1207 индивидуально управляемых осветительных приборов озарили яркое шоу.

Самая большая объемная надпись из двух слов — тоже в Красноярске. «Енисейская Сибирь» в высоту почти восемь метров. В длину конструкция составила почти 130 метров. Кроме того, именно в Красноярске была установлена самая высокая в стране новогодняя ель — 55 с половиной метров.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что фигуристка из ОАЭ, вышедшая на лед в рамках Универсиады в хиджабе, произвела фурор.