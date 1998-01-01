Выйду в поле с конем: Аршавин появился на «Газпром Арене» верхом на скакуне

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин въехал на поле «Газпром Арены» верхом на скакуне — видео эффектного появления «Шавы» опубликовано в Twitter сине-бело-голубых.

This isn't the first time we've seen Andrey Arshavin on a horse! 🐴



🎬See more: https://t.co/kwowG9ncT7 pic.twitter.com/K1n0kMqVlr — FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) 5 марта 2019 г.

«Трюк» Аршавина был частью «G-Drive Шоу» в котором Аршавин вместе с другой легендой «Зенита» Анатолием Тимощуком принимают вызов Гены Миллера и Дениса Денисова на «Газпром Арене». На YouTube выложено видео с кадрами не вошедшими в основной выпуск — там Аршавин рассказывает шутливую историю, объясняющую почему ему понадобился конь.

— Пацаны, извините, в Алма-Ате на самолет опоздал, вот пришлось коня в степи ловить, — сказал экс-зенитовец, отыгравший два сезона в алма-атинском «Кайрате».

Ранее Пятый канал сообщал о первом заседании по бракоразводному процессу Андрея Аршавина.