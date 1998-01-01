Выйду в поле с конем: Аршавин появился на «Газпром Арене» верхом на скакуне

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Экс-футболист «Зенита» оправдал свое эффектное поведение тем, что якобы опоздал на самолет из Алма-Аты.

Фото: РИА Новости / Анна Волкова

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин въехал на поле «Газпром Арены» верхом на скакуне — видео эффектного появления «Шавы» опубликовано в Twitter сине-бело-голубых.

«Трюк» Аршавина был частью «G-Drive Шоу» в котором Аршавин вместе с другой легендой «Зенита» Анатолием Тимощуком принимают вызов Гены Миллера и Дениса Денисова на «Газпром Арене». На YouTube выложено видео с кадрами не вошедшими в основной выпуск — там Аршавин рассказывает шутливую историю, объясняющую почему ему понадобился конь.

— Пацаны, извините, в Алма-Ате на самолет опоздал, вот пришлось коня в степи ловить, — сказал экс-зенитовец, отыгравший два сезона в алма-атинском «Кайрате».

Ранее Пятый канал сообщал о первом заседании по бракоразводному процессу Андрея Аршавина.

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