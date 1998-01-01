В Мировом суде Санкт-Петербурга состоялось первое заседание по делу о разводе бывшего футболиста «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина и его супруги Алисы.

На закрытом слушании в судебном участке № 97, адвокаты сторон представили ходатайства. Мировой судья принял новые обстоятельства к рассмотрению и передал гражданский иск Аршавина в районный суд Красносельского района.

— Мы торжественно переезжаем отсюда в Красное село, по подсудности, — пояснил Адвокат Алисы Аршавиной Александр Добровинский.

Он добавил, что заседание в Красном селе состоится не раньше 20 марта 2019 года. Сам процесс, по его мнению, займет несколько месяцев.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Аршавин отобрал автомобиль у жены, на котором женщина возила детей.