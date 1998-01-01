Михаила Жванецкого поздравил с юбилеем Владимир Путин

Владимир Путин поздравил с 85-летием писателя-сатирика, художественного руководителя Московского театра миниатюр Михаила Жванецкого.

— Уважаемый Михаил Михайлович! Поздравляю Вас с 85-летним юбилеем. Многие годы Вы с неизменным успехом выступаете на эстраде, восхищая публику великолепным чувством юмора и неподражаемым артистизмом. Ярко проявляете себя на литературном поприще. Всем своим творчеством убедительно подтверждаете, что настоящий талант щедр и многогранен. И всегда востребован, — говорится в телеграмме президента РФ, опубликованной на официальном сайте Кремля.

Владимир Путин также пожелал Жванецкому доброго здоровья и всего наилучшего.

Ранее Пятый канал сообщал, что украинские радикалы угрожают сорвать концерты Михаила Жванецкого на его родине, в Одессе. Выступления приурочены к юбилею сатирика и должны состояться 16-го и 21 марта. Возмущение активистов «Правого сектора»* вызвало получение Жванецким российского ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени. Глава Одессы Геннадий Труханов назвал этих людей «полуграмотными недорослями». Стоит отметить, что Михаил Жванецкий носит звание Народного артиста России и Народного артиста Украины.

* — организация запрещена в РФ.