Угрожавших сорвать концерты Жванецкого радикалов назвали в Одессе недорослями

Глава Одессы Геннадий Труханов во время сессии горсовета в понедельник, 4 марта, назвал радикальных активистов, пообещавших сорвать выступления писателя-сатирика Михаила Жванецкого в Киеве и Одессе «полуграмотными недорослями», добавив, что они «не понимают, на что нарываются», сообщает РИА Новости.

— Мне неприятно, что такая информация вообще появилась. Уверен, в Одессе здоровая моральная, нравственная атмосфера и люди толерантно относятся к тем, кто серьезно болен. Они не понимают, на что нарываются , — сказал Геннадий Труханов.

Радикально настроенные активисты угрожали сорвать концерты Михаила Жванецкого 16-го и 21 марта из-за получения сатириком российского ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени, об этом сообщало агентство УНН со ссылкой на бывшего главу «Правого сектора»* Одесской области Сергея Стерненко.

Концерты писателя-сатирика, автора десятков книг, посвященных, в том числе Одессе, приурочены к его 85-летию. Жванецкий носит звания Народного артиста Украины и Народного артиста России. На протяжении многих лет писатель выступает с концертами в родном городе и является неизменным гостем одесской «Юморины».

Ранее Пятый канал сообщал, что радикалы из «Правого сектора»* захватили храм на Украине.

* — организация запрещена в РФ.