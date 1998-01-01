Угрожавших сорвать концерты Жванецкого радикалов назвали в Одессе недорослями

Глава Одессы Геннадий Труханов во время сессии горсовета в понедельник, 4 марта, назвал радикальных активистов, пообещавших сорвать выступления писателя-сатирика Михаила Жванецкого в Киеве и Одессе «полуграмотными недорослями», добавив, что они «не понимают, на что нарываются», сообщает РИА Новости.
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Радикально настроенные активисты угрожали сорвать концерты Михаила Жванецкого 16-го и 21 марта из-за получения сатириком российского ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени, об этом сообщало агентство УНН со ссылкой на бывшего главу «Правого сектора»* Одесской области Сергея Стерненко.
Концерты писателя-сатирика, автора десятков книг, посвященных, в том числе Одессе, приурочены к его 85-летию. Жванецкий носит звания Народного артиста Украины и Народного артиста России. На протяжении многих лет писатель выступает с концертами в родном городе и является неизменным гостем одесской «Юморины».
Ранее Пятый канал сообщал, что радикалы из «Правого сектора»* захватили храм на Украине.
* — организация запрещена в РФ.