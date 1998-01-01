Джон в деле: Легендарный защитник «Челси» продемонстрировал трюк с блином

, 18:51 Видео 33

Терри отпраздновал Блинный день и продемонстрировал старые навыки.

Фото, видео: Instagram @johnterry.26

Экс-футболист «Челси» и «Астон Виллы» Джон Терри, завязавший с профессиональным футболом год назад, показал, что все еще ловко управляется с круглыми предметами. В своем Instagram Терри выложил видео, в котором он перебрасывает блин со сковороды себе на подъем стопы, а затем также ловко забрасывает еду обратно. В подписи к видео «Мистер Челси» поздравил всех с Блинным днем — праздником, который на родине Терри знаменует начало Великого поста.

— Не беспокойтесь, я его не съел. Он был для Тони (жена Терри — прим. ред.), — пояснил Джон.

Подписчики Терри отметили, что с техникой у экс-футболиста все по-прежнему хорошо.

— Умения еще на месте!

— В следующий раз попробуй яйца с беконом.

— Класс — это навсегда, — написали в комментариях.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Джона Терри покусали собаки.

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