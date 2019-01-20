Сыграл от обороны: Легендарного защитника «Челси» Джона Терри покусали собаки

Экс-игрок лондонского «Челси» и сборной Англии Джон Терри выложил в Instagram необычное видео. На записи его, одетого в специальный защитный костюм, кусают два пса, спущенных с поводка. Терри на видео не выглядит испуганным.

Джону, известному в том числе под прозвищем «Железный человек», не впервой переживать яростные атаки — футболист отыграл в защите лондонского «Челси» 19 лет и 717 матчей. По этому показателю он третий в столичной команде.

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