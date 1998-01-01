Депутат Госдумы заявила о необходимости лечить геев

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Тамара Плетнева в беседе с Владимиром Познером назвала гомосексуалистов больными людьми.

Фото: ТАСС / Исакова Анна

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева в эфире программы «Познер» на Первом канале заявила о необходимости лечить геев. Отвечая на вопрос ведущего о том, нужно ли в стране уголовное преследование людей с нетрадиционной ориентацией, парламентарий отметила, что гомосексуалистам требуется помощь специалистов.

— Чайковский тоже был (геем — прим. ред.), но он это скрывал, стеснялся. За что наказывать? Лечить надо, — пояснила Плетнева.

Позднее в беседе с корреспондентом РИА Новости депутат от фракции КПРФ подчеркнула, что ее слова о представителях нетрадиционной сексуальной ориентации являются частным мнением.

— Но, если вы считаете, что это здоровые люди, на здоровье, считайте. А я считаю, что это люди больные, — сказала Тамара Плетнева.

При этом парламентарий не смогла дать однозначный ответ на вопрос, как именно нужно лечить гомосексуалистов, потому что, по ее словам, не является врачом.

Ранее Пятый канал рассказывал, что по мнению ученых, гомосексуализм смертельно опасен для здоровья. Американское исследование установило, что представители нетрадиционной сексуальной ориентации склонны к употреблению психотропных веществ и ведут небезопасную половую жизнь.

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