Россия введет правила прохода Севморпути для иностранных кораблей

, 18:19 Видео 17

Они включают требование брать на борт российских лоцманов.

Фото, видео: ТАСС, Пятый канал

Правительство РФ разработало правила прохода иностранных военных кораблей через Северный морской путь, пишет «Экономика сегодня».

Экипажи будут обязаны уведомлять российские власти о своих планах за 45 суток до прохода. В частности, необходимо указать название корабля, цель, маршрут и сроки прохождения, основные параметры корабля, в том числе водоизмещение, осадку, характеристики двигателя.

Кроме того, потребуется информация о воинском звании и фамилии капитана. Последнего обяжут взять на борт российского лоцмана.

Директор Центра экономики Севера и Арктики, профессор и доктор географических наук Александр Пилясов уверен, что введение таких правил необходимо для отстаивания национального суверенитета России в регионе.

— Нажим на Россию со стороны других арктических и неарктических стран усиливается. Они хотят, чтобы мы разрешили интернационализацию Северного морского пути, так как нынешние законы препятствуют ей, и направлены на защиту суверенитета и национальных интересов России в этой акватории, — считает ученый.

Северный морской путь — главная арктическая судоходная магистраль России, кратчайший водный маршрут между Дальним Востоком и европейской частью страны. Путь связывает порты Арктики и крупные реки Северного региона.

Как сообщал Пятый канал, в Вашингтоне вновь заговорили о готовности сдерживать Москву в Арктике.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

18:26
Видео: Военные собаки, которые могут и преступника поймать, и цветок подарить
18:19
Россия введет правила прохода Севморпути для иностранных кораблей
18:03
Видео: чиновница из Владимира посоветовала родителям самим кормить детей в школе
17:55
Видео: Роботы Jibo трогательно прощаются с хозяевами перед «смертью»
17:49
Первый в России частный космодром появится в Нижегородской области
17:45
Видео: что происходит в Лондоне после трех попыток теракта
17:39
Леся здеся: Полуголые Никитюк и Maruv устроили танцы в полотенцах — видео
17:31
Видео: «мясные» блины оказались без мяса — результаты народной проверки
17:21
Путин заявил о сокращении преступлений террористической направленности в сто раз
17:10
Возбуждено дело о мошенничестве при строительстве газопровода в Ленобласти
17:01
Депутат Госдумы заявила о необходимости лечить геев
16:41
Видео: Крем-суп из шампиньонов с секретным ингредиентом
16:37
Семен Слепаков заявил, что стал лицом марки Bugatti в России
16:29
Видео: ВЦИОМ сообщил о массовой зависимости подростков от соцсетей
16:17
Список погибших и пострадавших в ДТП на трассе «Кола»
16:08
Путин предупредил о продолжении кибернаступления на Россию
16:01
Пышные формы помешали экс-солистке «ВИА Гра» стать балериной
15:56
Жириновский предложил чаще поить школьников молоком
15:47
Петербуржец продает страницу из паспорта с автографом Бодрова-младшего
15:40
Видео: более 500 боевиков ИГ* сдались в Сирии

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Российские телезрители на Страже Отчизны!

Успешная премьера на Пятом канале! 10,1% российских телезрителей в аудитории «Мужчины 45-59», 7,3% — в аудитории «Женщины 45-59», 7,1% среди россиян «18+» смотрели 3 марта премьерный показ боевика «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Цифры дня

Самый жаркий февраль в истории Пятого канала!

В целом за месяц доля Пятого канала в аудитории «Все 18+» составила 7,14%, что является абсолютным рекордом! Россиянам пришлись по душе традиционные детективные предложения канала, премьерные выпуски новых проектов Пятого также нашли отклик в зрительских сердцах!

Для рекламодателей

Пресса о компании

Российские телезрители на Страже Отчизны

Успешная премьера на Пятом канале собрала рекордное число телезрителей.

5-tv.ru

Реклама