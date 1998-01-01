Россия введет правила прохода Севморпути для иностранных кораблей

Правительство РФ разработало правила прохода иностранных военных кораблей через Северный морской путь, пишет «Экономика сегодня».

Экипажи будут обязаны уведомлять российские власти о своих планах за 45 суток до прохода. В частности, необходимо указать название корабля, цель, маршрут и сроки прохождения, основные параметры корабля, в том числе водоизмещение, осадку, характеристики двигателя.

Кроме того, потребуется информация о воинском звании и фамилии капитана. Последнего обяжут взять на борт российского лоцмана.

Директор Центра экономики Севера и Арктики, профессор и доктор географических наук Александр Пилясов уверен, что введение таких правил необходимо для отстаивания национального суверенитета России в регионе.

— Нажим на Россию со стороны других арктических и неарктических стран усиливается. Они хотят, чтобы мы разрешили интернационализацию Северного морского пути, так как нынешние законы препятствуют ей, и направлены на защиту суверенитета и национальных интересов России в этой акватории, — считает ученый.

Северный морской путь — главная арктическая судоходная магистраль России, кратчайший водный маршрут между Дальним Востоком и европейской частью страны. Путь связывает порты Арктики и крупные реки Северного региона.

Как сообщал Пятый канал, в Вашингтоне вновь заговорили о готовности сдерживать Москву в Арктике.