Пентагон намерен увеличить численность войск США в Европе из-за «угрозы России»

США готовы сдерживать Россию в Арктике, которая «очень важна» для Вашингтона. Такое заявление сделал командующий Европейским командованием (EUCOM) Вооруженных сил США генерал Кертис Скапарротти на слушаниях в Сенате.

— Теперь Северный морской путь бывает открыт чаще, и есть ресурсная и коммерческая заинтересованность в нем. Это создает конкуренцию. Россия, поскольку он проходит ближе всего к ее границам, открыла ряд аэродромов в регионе, разместила продвинутые радарные системы. Они стали периодически перемещать туда различные оборонные системы, чтобы увеличить контроль над регионом , — сказал Скапарротти.

По его словам, в Пентагоне пересмотрели планы и приняли ряд решений по развертыванию в регионе «некоторых американских сил», чтобы обеспечивать сдерживание.

— Мы посылаем сигнал, что Арктика для нас важна , — добавил он.

Кроме того, Скапарротти озабочен тем, что «растущий потенциал России угрожает нейтрализовать военные преимущества США». Вместе с тем американский генерал поспешил успокоить сенаторов тем, что «Вашингтон сохраняет глобальное военное превосходство над Москвой».

В связи с этим высокопоставленный американский военный рекомендовал увеличить численность размещенных в Европе на постоянной основе, а также на основе ротации войск США. Он обосновал это «все более агрессивным военным присутствием России».

Северный морской путь — главная арктическая судоходная магистраль России, кратчайший водный маршрут между Дальним Востоком и европейской частью страны. Путь связывает порты Арктики и крупные реки Северного региона.

Как сообщал Пятый канал, ранее США уже пообещали не допустить господства России в Арктике, однако зампредседателя правительства РФ по вопросам ОПК Юрий Борисов напомнил, что Арктика является сферой военных интересов России.