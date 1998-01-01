Ученые сообщили о третьем случае в мире излечения от ВИЧ

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Ремиссия у пациента с вирусом иммунодефицита наступила в результате пересадки донорского костного мозга с мутацией в гене.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Третий по счету пациент в мире, предположительно, излечился от вируса иммунодефицита человека в результате пересадки костного мозга с мутацией в гене CCR5, сообщает New Scientist.

Известно, что данная мутация способствует неуязвимости организма для ВИЧ. Ученые из Утрехтского университета рассказали, что так называемый «дюссельдорфский пациент» не принимал антиретровирусные препараты на протяжении трех месяцев и инфицированные клетки у него до сих пор не выявились.

Отмечается, что это не первый случай подобного излечения от ВИЧ-инфекции. Ранее путем пересадки стволовых клеток врачи спасли Тимоти Рэй Брауна, в крови которого обнаружили вирус за 12 лет до операции. Спустя три года после трансплантации специалисты провели повторное тестирование, которое подтвердило отсутствие клеток ВИЧ в организме. Сейчас чудом вылечившийся пациент живет в США и управляет фондом по борьбе с ВИЧ-инфекцией.

Во вторник, 5 марта, врачи смогли полностью вылечить пациента, который был ВИЧ-инфицированным в течение 15 лет. Добиться прогрессивного результата удалось, благодаря трансплантации стволовых клеток человека, имеющего врожденный иммунитет к вирусу. После операции в иммунной системе больного произошли положительные изменения: организм пациента выработал устойчивость к инфекции.

Ранее Пятый канал сообщал, что руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом, доктор медицинских наук Алексей Мазус прокомментировал уникальный эксперимент, в результате которого врачи смогли полностью вылечить ВИЧ-инфицированного пациента благодаря трансплантации стволовых клеток другого человека.

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