Врач рассказал о перспективах полного излечения человечества от ВИЧ

Руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом, доктор медицинских наук Алексей Мазус прокомментировал Пятому каналу уникальный эксперимент, в результате которого врачи смогли полностью вылечить ВИЧ-инфицированного пациента благодаря трансплантации стволовых клеток другого человека.

— Речь идет о научном эксперименте, который доказал теоретическую возможность такого излечения, однако он не будет иметь практического применения по целому ряду причин, — считает Мазус.

Ученый пояснил, что «этот научный метод является ручным, потому что связан с тяжелым подбором доноров».

— Большая удача, чтобы подошел донор, — сказал он, добавив, что для представителей белой расы — это около 1% совпадений.

Доктор медицинских наук отметил, что в любом случае непосредственно для науки прошедший эксперимент еще раз подтверждает теоретическую возможность излечивания от ВИЧ.

Как рассказывал Пятый канал, врачи смогли полностью вылечить пациента, который был ВИЧ-инфицированным в течение 15 лет, что стало вторым случаем в истории медицины.