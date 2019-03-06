Несколько граждан США задержаны в Новороссийске

В Новороссийске задержаны несколько граждан США. Эти данные подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 6 марта.

Дипломат также добавила, что со всеми вопросами по этому делу следует обращаться к российским правоохранительным органам. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее телеканал CNN писал, что в Новороссийске задержали двух американских граждан. По предварительной информации, они являются последователи религиозной группы мормонов.

Ранее Пятый канал сообщал, что на территории России задержан экс-министр финансов самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Тимофеев, известный также под позывным Ташкент.