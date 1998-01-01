Ростовская пресса сообщает об аресте экс-соратника Захарченко

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По неподтвержденной информации, бывшего министра ДНР задержали в Ростове.

Фото: РИА Новости / Сергей Аверин

Тема:
Убийство Главы ДНР Захарченко 82

На территории России задержан экс-министр финансов самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Тимофеев, известный также под позывным Ташкент. После взрыва, унесшего жизнь главы ДНР Александра Захарченко, Тимофеев переехал в РФ. Сейчас мужчина находится в Ростовской области.

О задержании бывшего чиновника сообщает издание «Экономика сегодня», ссылаясь на региональное ростовское издание. О причинах произошедшего на данный момент ничего неизвестно.

Тем временем, друг и бывший коллега Ташкента по правительственной работе в Донецке — бывший советник главы ДНР Александр Казаков — опровергает информацию о задержании. Об этом мужчина написал в социальной сети, прикрепив совместное фото с Тимофеевым — по утверждению автора публикации, снимок был сделан в субботу, 2 марта.

Вконтакте @Александр Козаков
 
— Сидим с Ташкентом (Тимофеевым) в кафе, пьем: я кофе, он чай, — пояснил Казаков.

Как сообщал ранее Пятый канал, 31 августа 2018 года Тимофеев вместе с Александром Захарченко находился в кафе «Сепар» в центре Донецка в момент взрыва. Сам Ташкент получил серьезные ранения.

Тема:
Убийство Главы ДНР Захарченко 82
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