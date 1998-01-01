В Греции освободили российского бизнесмена Калинина

В Греции выпустили из-под ареста российского предпринимателя Евгения Калинина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката бизнесмена. Как рассказал агентству юрист, прокурор подписал документ об освобождении его подзащитного, ссылаясь на то, что гражданин России был арестован и заключен под стражу в Греции по ошибке.

Евгений Калинин был задержан, а затем арестован в Греции по запросу Украины 28 февраля. По словам предпринимателя, Киев начал его преследовать исключительно из-за работы в компаниях Сергея Курченко, который числится сторонником экс-президента Украины Виктора Януковича.

Ранее Пятый канал сообщал, что арестованный в Греции российский бизнесмен Калинин признался адвокату, что опасается за свою жизнь. Бизнесмен считал, что после его передачи украинским властям он может «случайно» погибнуть от рук радикалов или силовиков.