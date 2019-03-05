Арестованный в Греции российский бизнесмен Калинин опасается за свою жизнь

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Россиянин также назвал себя «заложником в интересах Украины».

Фото: Globallookpress.com

Российский предприниматель Евгений Калинин был задержан, а затем арестован в Греции по запросу Украины 28 февраля. Через адвокатов россиянин смог передать письмо, в котором заявляет, что он «заложник» и, что опасается за свою жизнь. О послании Калинина сообщает РИА Новости.

— Я никогда не думал, что Сомали находится так близко. Я никогда не думал, что власти Греции возьмут русских в заложники в интересах Украины, — пишет арестованный.

Калинин утверждает, что Киев пытается выставить его преступником исключительно из-за работы в компаниях Сергея Курченко, который считается сторонником экс-президента Украины Виктора Януковича.

— Очевидно, что на Украине у меня нет шансов на справедливое правосудие, и, кроме того, моя экстрадиция украинскому режиму несет 100% угрозу моей жизни, — опасается Калинин.

Также он настаивает на том, что в Незалежной его ждет смерть от рук радикалов или силовиков, либо вымогательство больших денежных сумм за освобождение.

Ранее Пятый канал сообщал, что украинское МВД обнародовало официальные причины ареста Калинина.

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