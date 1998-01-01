Google посвятил дудл Ладыженской. Чем она знаменита?

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Поисковик стилизовал логотип по случаю 97-летия со дня рождения выдающегося советского математика.

Фото: ТАСС / Федосеев Василий

Компания Google посвятила «дудл» советскому математику Ольге Ладыженской, которой 7 марта исполнилось бы 97 лет.

На стилизованном логотипе поисковика изображено уравнение Навье-Стокса, которое изучала Ладыженская. В одной из букв «О» изображено вихревое движение, что напоминает о заслугах женщины-ученого в области магнитной гидродинамики.

Ладыженская родилась 7 марта 1922 года в городе Кологрив в семье математика и с детства увлекалась наукой. Ее отец — бывший офицер царской армии — работал учителем в школе, а Ольга уже в 13 лет помогала ему проверять домашнюю работу учеников. в 1937 году Александра Ладыженского расстреляли как «врага народа», что помешало дочери поступить в Ленинградский государственный университет после окончания школы в 1939 году. В военные годы Ольга бесплатно обучала воспитанников детского дома и позже поступила на матмех МГУ, который закончила с отличием в 1947 году. Потом Ладыженская переехала в Ленинград, где окончила аспирантуру в ЛГУ и до конца жизни преподавала на физическом факультете.

Google.ru

Ольга Ладыженская — одна из самых выдающихся математиков XX века, занималась проблемами теории дифференциальных уравнений и стала автором работ по теории гидродинамики.

Ранее Пятый канал рассказывал о тематической открытке Google в честь физика Льва Ландау.

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