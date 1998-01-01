111 лет назад родился выдающийся физик Лев Ландау

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Поисковик Googlе разместил тематическую открытку в честь 111-го дня рождения Льва Давидовича.

Фото: © РИА Новости / Юрий Иванов

Google отмечает 111-й день рождения выдающего советского физика-теоретика Льва Давидовича Ландау. Поисковик по традиции разместил на главной странице тематическую открытку, так называемый дудл.

Лев Давидович Ландау родился 22 января 1908 года в Баку, в семье инженера-нефтяника и врача. Уже мальчиком Лев проявил колоссальные математические способности — в 12 лет он уже владел дифференциалами, а в 13 — интегралами. В 1922 году в возрасте 14 лет он поступает в Бакинский университет сразу на два факультета, но решается сконцентрироваться на физике. Вскоре его переводят в Ленинград.

google.ru

За свою научную карьеру Ландау пережил многое — и арест с исключением из научного сообщества, и реабилитацию с последующей мировой известностью. Он внес свой вклад во множество научных направлений, в том числе в квантовую механику, магнетизм, астрофизику, физику атомного ядра и элементарных частиц.

Ландау участвовал в Атомном проекте СССР, за что был удостоен трех Сталинских премий, а в 1962-м году он получил наивысшее признание от мирового научного сообщества и стал нобелевским лауреатом. В описании премии значится «за пионерские исследования в теории конденсированного состояния, в особенности жидкого гелия».

Кроме выдающихся успехов в теоретической физике Ландау известен своим чувством юмора. Именно ему принадлежит деление наук на «естественные, неестественные и противоестественные». Он же разработал градацию физиков по классам от одного до пяти: высший 5 класс он определил только Эйнштейну; Бору, Гейзенбергу и Шредингеру он присвоил первый класс, себя назначил в 1,5.

Ранее Пятый канал рассказывал о «дудле» в честь Стравинского.

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