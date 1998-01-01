В Самаре испытали новые двигатели для «Союзов»

На предприятии «Кузнецов» в Самаре завершились испытания модернизированных двигателей для ракет-носителей «Союз», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех».

Первый серийный комплект ракетных двигателей РД-107 и РД-108А работает на новом топливе — нафтиле. Переход на нафтил является частью программы по модернизации ракеты «Союз». Это горючее является более экологичным и позволит увеличить полезную нагрузку для вывода на орбиту. После испытаний двигатели отправили в Ракетно-космический центр «Прогресс» для установки на «Союз-2».

Самарское предприятие «Кузнецов» входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростеха».

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