Дмитрий Рогозин рассказал Владимиру Путину об улучшении дел в космической сфере

Дмитрий Рогозин на официальной встрече с Владимиром Путиным доложил об улучшении дел в российской космонавтике. Из его доклада следует, что эта сфера сделала шаг вперед не только в количестве ежегодных запусков, но и в рентабельности.
Глава «Роскосмоса» начал доклад с цифр — из его рассказа президент узнал, что прибыльность российской космонавтики растет с каждым годом.
Отдельно Рогозин остановился на мероприятиях по спасению центра Хруничева — одно из ведущих предприятий отечественной космонавтики задолжало «Роскосмосу» и банкирам около 111 миллиардов рублей.
Также глава российской космонавтики поделился планами на будущее — уже сейчас идет работа по созданию средней ракеты «Союз-5», согласован график разработки сверхтяжелой ракеты для лунной программы.
Помимо разработки новых проектов, «Роскосмос» займется реанимацией уже существующих начинаний. Возобновляются запуски «Протона» и Россия возвращается на рынок тяжелых ракет.
Ранее Пятый канал сообщал, что правительство не будет замораживать строительство космодрома Восточный.