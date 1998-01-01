Дмитрий Рогозин рассказал Владимиру Путину об улучшении дел в космической сфере

Дмитрий Рогозин на официальной встрече с Владимиром Путиным доложил об улучшении дел в российской космонавтике. Из его доклада следует, что эта сфера сделала шаг вперед не только в количестве ежегодных запусков, но и в рентабельности.

Глава «Роскосмоса» начал доклад с цифр — из его рассказа президент узнал, что прибыльность российской космонавтики растет с каждым годом.

— Консолидированная выручка организаций госкорпорации «Роскосмос» по сравнению с 2017 годом выросла с 304 до 387 миллиардов рублей. В этом году планировали увеличить до 445 миллиардов рублей. Впервые у нас появилась чистая консолидированная прибыль, которую в этом году, в 2019 году, планируем увеличить в четыре раза, — отметил Рогозин.

Отдельно Рогозин остановился на мероприятиях по спасению центра Хруничева — одно из ведущих предприятий отечественной космонавтики задолжало «Роскосмосу» и банкирам около 111 миллиардов рублей.

— Предприятие работает, восстановлена полностью его производственная деятельность, текущая нагрузка на центр Хруничева снята на 30 миллиардов рублей буквально за полгода , — рассказал Рогозин.

Также глава российской космонавтики поделился планами на будущее — уже сейчас идет работа по созданию средней ракеты «Союз-5», согласован график разработки сверхтяжелой ракеты для лунной программы.

Помимо разработки новых проектов, «Роскосмос» займется реанимацией уже существующих начинаний. Возобновляются запуски «Протона» и Россия возвращается на рынок тяжелых ракет.

— В 2018 году мы провели 22 пуска. В 2019 году, Владимир Владимирович, 45 пусков предстоит — увеличение более чем в два раза. Нагрузка большая, но я считаю, что мы с ней справимся, — заключил Рогозин.

Ранее Пятый канал сообщал, что правительство не будет замораживать строительство космодрома Восточный.