Видео: Как быстро почистить горячее яйцо — неожиданно простой лайфхак

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Алиса Старжевская
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Чтобы легко и быстро очистить горячее яйцо от скорлупы, не нужно обладать сверхспособностями. Достаточно следовать простому и полезному совету.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Каждый из нас прекрасно знает, что сварить яйцо — наука простейшая. Намного сложнее бывает его очистить от скорлупы. 5-tv.ru подскажет, как быстро справиться с этой «нелегкой» задачей.

Погрузите свежесваренное яйцо на несколько минут в холодную воду. После этого возьмите пустой стакан и поместите в него яйцо. Прикрыв емкость ладонью, начните сильно ее трясти. Благодаря этим несложным манипуляциям яйцо практически «самостоятельно» избавится от скорлупы.

Для тех, кто задался целью придать столовым прибором первоначальный блеск — еще один наш лайфхак.

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