Каждый из нас прекрасно знает, что сварить яйцо — наука простейшая. Намного сложнее бывает его очистить от скорлупы. 5-tv.ru подскажет, как быстро справиться с этой «нелегкой» задачей.

Погрузите свежесваренное яйцо на несколько минут в холодную воду. После этого возьмите пустой стакан и поместите в него яйцо. Прикрыв емкость ладонью, начните сильно ее трясти. Благодаря этим несложным манипуляциям яйцо практически «самостоятельно» избавится от скорлупы.

Для тех, кто задался целью придать столовым прибором первоначальный блеск — еще один наш лайфхак.